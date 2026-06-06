◇NBAファイナル第2戦スパーズ104ー105ニックス（2026年6月5日フロスト・バンク・センター）今季のNBA王者を決めるNBAファイナル第2戦が5日（日本時間6日）に行われた。西王者スパーズが最終Q残り3分で同点に追いついた。しかしミスから勝ち越しを許して、本拠地で2連敗を喫した。“怪物”ビクター・ウェンバンヤマの鼓舞は実らなかった。ホームで2連敗が許されない中で臨んだ第2戦。前半の時点で最大12点リードを奪いな