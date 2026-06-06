新見警察署 6日午前0時33分ごろ、岡山県新見市千屋花見の空き家から火が出ているのを近所の人が見つけて119番通報しました。 消防が約2時間後に火を消し止めましたが、木造平屋建ての空き家1軒約120平方メートルが全焼しました。 出火当時、空き家を所有する岡山市の男性（75）が訪れて就寝中でしたが、避難して無事でした。警察と消防が火事の原因を調べています。