メガハウスは、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』より「Lucreaらいと 機動戦士Gundam GQuuuuuuX シャリア・ブル」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年11月発送予定。2026年11月発送予定「Lucreaらいと 機動戦士Gundam GQuuuuuuX シャリア・ブル」(8,800円)Lucreaシリーズをより手に取りやすく、飾りやすくをテーマに、様々なキャラクターを展開して