東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『ミッドナイト屋台2〜ル・モンドゥ〜』(毎週土曜23:40〜24:35)が、7月4日にスタートする。神山智洋(WEST.)と中村海人(Travis Japan)○神山智洋(WEST.)と中村海人(Travis Japan)がタッグ2025年4月に放送された『ミッドナイト屋台〜ラ・ボンノォ〜』。味覚を失ったフレンチシェフと鋭敏な舌を持つ落ちこぼれ僧侶という異色の二人が夜の寺の境内で屋台をオープン、悩みを抱えた客と心を通わせ新たな一