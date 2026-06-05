松屋の鉄板焼きハンバーグに3種のチーズをタップり詰め込んだ「溢れる3種の濃厚チーズINハンバーグ」が2026年6月2日に登場しました。ソースは「デミソース」と「うまトマソース」の2種類から選択可能で、どちらもチーズと肉汁が絡み合う至福の味わいに仕上がっているとのこと。どんな味が気になったので、実際に松屋でデミソース版とうまトマソース版を注文して食べてみました。夏こそ食べたい、熱々濃厚チーズ「溢れる3種の濃厚チ