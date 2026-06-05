＜ヨネックスレディス初日◇5日◇ヨネックスカントリークラブ（新潟県）◇6483ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが終了した。【写真】吉田鈴、腰のキレがハンパないです吉田鈴、木戸愛、川岸史果、三ヶ島かな、福山恵梨、皆吉愛寿香、アマチュアの戸〓玲奈が2アンダーをマーク。7人が首位で滑り出す大混戦となっている。1アンダー・8位タイに阿部未悠、森田遥、吉澤柚月、平塚新夢、〓木優奈、小林光希、山本景子、ル