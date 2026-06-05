首位に7人並ぶ大混戦 吉田鈴、木戸愛、アマ戸睥萋爐薀肇奪
＜ヨネックスレディス 初日◇5日◇ヨネックスカントリークラブ（新潟県）◇6483ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが終了した。
【写真】吉田鈴、腰のキレがハンパないです
吉田鈴、木戸愛、川岸史果、三ヶ島かな、福山恵梨、皆吉愛寿香、アマチュアの戸睥萋爐2アンダーをマーク。7人が首位で滑り出す大混戦となっている。1アンダー・8位タイに阿部未悠、森田遥、吉澤柚月、平塚新夢、睫斃テ燹⊂林光希、山本景子、ルーキーの倉林紅、ジ・ユアイ（中国）が続いた。イーブンパーグループには16人がつけており、首位と2打差内に32人がひしめている。昨年覇者の睫邂ι韻魯ぁ璽屮鵐僉檗17位タイ。チームヨネックスの若林舞衣子は6オーバー・84位タイと出遅れた。賞金総額は9000万円。優勝者には1620万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ヨネックスレディス 初日の結果
吉田鈴 プロフィール＆成績
戸睥萋燹．廛蹈侫ール＆成績
【前夜祭フォト】木戸愛、ツアーNO. 1の”美脚”を披露
渋野日向子が好発進 全米女子OPリーダーボード
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