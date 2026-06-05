＜プレナスレディース2日目◇5日◇玄海ゴルフクラブ（福岡県）◇6514ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの第2ラウンドが終了した。【ギア】小さくても飛ぶんです高田菜桜の“クラブ哲学”26歳の平岡瑠依、34歳の東浩子がトータル8アンダー・首位タイで決勝に進んだ。ともにツアー初優勝をかけて最終日へ挑む。トータル7アンダー・3位タイに宅島美香とルーキーの高田菜桜。トータル6アンダー・5位に徳永歩、