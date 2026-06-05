平岡瑠依、東浩子が首位で最終日へ ルーキー高田菜桜ら3位/国内女子下部
＜プレナスレディース 2日目◇5日◇玄海ゴルフクラブ（福岡県）◇6514ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの第2ラウンドが終了した。
【ギア】小さくても飛ぶんです 高田菜桜の“クラブ哲学”
26歳の平岡瑠依、34歳の東浩子がトータル8アンダー・首位タイで決勝に進んだ。ともにツアー初優勝をかけて最終日へ挑む。トータル7アンダー・3位タイに宅島美香とルーキーの高田菜桜。トータル6アンダー・5位に徳永歩、トータル5アンダー・6位タイには水木春花と中地萌が続いた。初日単独首位発進の森本天は1ストローク落とし、トータル4アンダー・8位タイに後退。昨年覇者の浜崎未来はトータル1オーバー・25位タイで決勝に進出した。2戦連続優勝がかかっていた山内日菜子は、トータル4オーバー・52位タイで予選落ちを喫した。賞金総額は3000万円。優勝者には540万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
プレナスレディース 2日目の結果
平岡瑠依 プロフィール＆成績
最新のステップ賞金ランキング
東浩子 プロフィール＆成績
日本勢23人出場 全米女子OPリーダーボード
【ギア】小さくても飛ぶんです 高田菜桜の“クラブ哲学”
26歳の平岡瑠依、34歳の東浩子がトータル8アンダー・首位タイで決勝に進んだ。ともにツアー初優勝をかけて最終日へ挑む。トータル7アンダー・3位タイに宅島美香とルーキーの高田菜桜。トータル6アンダー・5位に徳永歩、トータル5アンダー・6位タイには水木春花と中地萌が続いた。初日単独首位発進の森本天は1ストローク落とし、トータル4アンダー・8位タイに後退。昨年覇者の浜崎未来はトータル1オーバー・25位タイで決勝に進出した。2戦連続優勝がかかっていた山内日菜子は、トータル4オーバー・52位タイで予選落ちを喫した。賞金総額は3000万円。優勝者には540万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
プレナスレディース 2日目の結果
平岡瑠依 プロフィール＆成績
最新のステップ賞金ランキング
東浩子 プロフィール＆成績
日本勢23人出場 全米女子OPリーダーボード