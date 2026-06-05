東讃統合高校の建設予定地さぬき市2026年6月撮影 香川県東部の3つの高校を統合して新たに建設する県立高校について、県の教育委員会が4日、今後の整備計画を明らかにしました。 香川県教育委員会はさぬき市にある県立の石田、志度、津田の3つの高校を統合し、2030年4月に新しい高校を開校する計画です。 建設予定地では弥生時代の遺跡が見つかり、埋蔵物の調査と調査が終わった所の造成工事が行われています。