社会人になりたての子どもに対して、「少しでも力になりたい」と考える親は少なくないでしょう。若い世代は家賃や奨学金返済、物価高の影響などで生活に余裕がないケースも珍しくありません。 ただし、援助を続けることで、子どもの金銭感覚や親自身の老後資金に悪影響を及ぼす可能性もあります。この記事では親の仕送りは支援なのか、それとも甘やかしなのか。データをもとに考えます。 社会人2年目の