Metaは4日（米国時間）、Instagramで有料サブスクリプション「Instagram Plus」の提供を開始した。日本を含む世界各国が対象で、価格は月額319円（3.99ドル）。 加入すると、ストーリーズの優先表示や閲覧履歴を残さないプレビュー機能などの限定機能が利用できる。なお、現在のInstagramは、今後も引き続き無料で利用できる。 「Instagram Plus」は、Instagramの利用体験を拡張する有料のサブス