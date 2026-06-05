Metaは4日（米国時間）、Instagramで有料サブスクリプション「Instagram Plus」の提供を開始した。日本を含む世界各国が対象で、価格は月額319円（3.99ドル）。

加入すると、ストーリーズの優先表示や閲覧履歴を残さないプレビュー機能などの限定機能が利用できる。なお、現在のInstagramは、今後も引き続き無料で利用できる。

「Instagram Plus」は、Instagramの利用体験を拡張する有料のサブスクリプション。より細かなコントロールや深いインサイト、プレミアムな機能を求めるユーザー向けのオプションとして提供される。数カ月前からのテスト期間を経て、正式提供となった。

主な提供機能

提供される特典機能は、主に3つのカテゴリーに分類される。

ストーリーズ機能の拡張では、自身のストーリーズの表示優先度が上がり、ほかのユーザーから見つけられやすくなる。さらに、アニメーション付きの「スーパーハート」によるリアクション機能や、ストーリーズの有効期限を通常の24時間から48時間に設定する機能も追加される。また、ストーリーズの共有範囲リストを複数作成することも可能となっている。

プレビューとインサイト機能としては、ほかのユーザーのストーリーズを開く前にプレビューを確認できる機能が追加される。このプレビュー機能を使うと、相手の閲覧者リストには表示されないようにできる。さらに、自身のストーリーズについては、再視聴された回数を確認できるほか、閲覧者リストから検索バーを用いて特定のアカウントを探すことが可能となる。

カスタマイズ機能として、用意されたデザインの中から好きなアプリアイコンを選ぶ機能や、プロフィールの自己紹介フォントを自身のスタイルに合わせてカスタマイズする機能が提供される。プロフィール画面への投稿のピン留め機能は、通常最大3件のところ6件まで拡張される。また、フォロワーのフィードに表示させず、プロフィールやストーリーズのハイライトに直接投稿する機能も備える。

月額料金などの詳細は、Instagramアプリ上で確認できる。今後数カ月にわたり、特典として利用できる機能は継続的に追加される予定。