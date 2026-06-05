＜全米女子オープン事前情報◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞グラファイトデザインの新作とみられるシャフトが全米女子オープンの会場にお目見えした。【写真】グレーのコスメが印象的これが全米会場で発見した新シャフトクレヨングレーのコスメに、バット部分はブラックを組み合わせた落ち着いたカラーリング。モデル名は『EK』と刻印されている。その詳細について担当者は「まだ明かせないんです…」