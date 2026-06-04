3日に行われた兵庫県の斎藤元彦知事の記者会見で、著述家で記者の菅野完氏が知事に対し「人殺し」などと発言し、斎藤知事が退席しかける場面があった。 問題となっているのは、別の記者が斎藤知事のパワハラ疑惑を告発し、その後亡くなった県の元幹部の懲戒処分をめぐる質問での一幕。 関連記事：斎藤知事の給与減額案、6月議会で可決へ パワハラ告発者への対応が焦点 斎藤知事は以前からこの懲戒処分について「不服があれば