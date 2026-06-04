協和産業と、全国にパチンコホールを展開するマルハンの西日本カンパニーは、2026年6月5日から大阪・新世界エリアのさらなる活性化と夜間観光の促進を目指し、マルハン西日本カンパニーが運営する「マルハン新世界店」(大阪市浪速区)にて、日本初となる常設の都市型広告ドローンショープロジェクト「SKY BILLBOARD PROJECT」を始動する。本プロジェクトは、大阪を代表する観光地・新世界の夜空を舞台に、地域住民はもちろん、国内