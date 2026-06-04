老若男女を問わず近年人気が増しているカルティエの腕時計。ファッション性もさることながら、それぞれのモデルにはブランドの歴史や誕生の物語が刻まれている。本連載では、最初の1本にふさわしいカルティエの腕時計を、語りたくなるトリビアとともに紹介する。今回紹介するのは、「タンクマストドゥカルティエ LM」。タンクマストドゥカルティエ LM1917年の誕生以来、メゾンを代表するアイコンであり続けるタンク。当モデルは、2