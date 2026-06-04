キューバ中央銀行は、キューバ国内でVisaとMastercardの取り扱いを、6月6日から中止する。これらのブランドを採用するキューバ国外の銀行が、FINCIMEX SAとの取引関係を解消することに伴うもの。アメリカのトランプ大統領が、5月1日に発令した大統領令に関連するものだという。同日以降、キューバ国内での決済手段は現金、内資のプリペイドカードであるクラシックとトロピカル、国際決済ブランドのMirとUnion Pay（銀聯）のみとな