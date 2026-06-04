歌手・広瀬香美（60）の最新ショットに驚きの声が寄せられている。【映像】「別人！」「ドキッとする」とコメントが寄せられた広瀬香美広瀬は、これまで自身のInstagramでピアノを弾いている姿やトレーニングに励む様子など、仕事からプライベートまでさまざまな写真をアップしてきた。2026年4月12日には、「今年もまた1年、音楽と真っすぐ向き合いながら、丁寧に、そして全力で音楽