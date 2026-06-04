4日の東京株式市場・日経平均株価は反落し、一時、1000円以上値下がりした。中東情勢をめぐる不透明感から、3日のニューヨーク株式市場が株安となった流れを引き継ぎ、売り注文が広がった。日経平均株価は、前日に最高値を更新していて（3日終値：6万8402円13銭）、短期的な過熱感による利益確定の売りも相場を押し下げた。