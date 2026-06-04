460万人もの顧客を抱える脱毛サロン最大手・ミュゼプラチナムが破産したのは、2025年8月18日のことだった。その数ヶ月前には、経営陣が本社への入館を物理的に阻まれるという前代未聞の「乗っ取り」事件が勃発。東京地裁での攻防、年間50億円超にのぼるファクタリング地獄。重なり合う危機の中で再建へ挑み続けた代表取締役・高橋英樹氏が、激動の1年を初めて語った。◆代表取締役就任後は無給だったーーまず、高橋さんとミュゼプ