バレーボールネーションズリーグ2026でバレーボール女子日本代表は、女子カナダ代表と現地時間2026年6月8日（月）に対戦する。 会場はカナダのビデオトロン・センター。試合開始時刻は日本時間2026年6月8日（月）7:00だ。 今回の女子日本代表 VS 女子カナダ代表の試合は、BSデジタル放送『BS-TBS』、ネット配信『U-NEXT』と『Volleyball TV』で放送・配信される。 女子日本