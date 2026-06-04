俳優舘ひろし（76）黒川想矢（16）が「免許返納！？」（河合勇人監督、19日公開）で映画初共演し、このほど日刊スポーツの取材に応じた。舘が「運命だった」という出会いを振り返り、映画初共演が実現した思いを語った。2人はNHKBSドラマ「剣樹抄〜光圀公と俺〜」（21年）で初共演。黒川が「舘プロに入れてください」と直談判したことが実り、翌年に舘プロ入りした。出会いから5年、黒川にとっても念願だった映画初共演が実現した