イラク代表のW杯メンバー26人が発表された北中米ワールドカップ（W杯）に臨むイラク代表は6月1日、W杯メンバー26人を発表した。アジア予選から大陸間プレーオフに回ったイラクは、ボリビア代表に2-1で勝利し10大会ぶりのW杯出場を決めていた。かつてサンフレッチェ広島でもプレーし、ベガルタ仙台やオーストラリア代表でも指揮を執ったオーストラリア人のグラハム・アーノルド監督は、5月20日に34人の暫定メンバーを選出。そこ