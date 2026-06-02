カタールサッカー協会（QFA）は2日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表のメンバー26名を発表した。4年前に開催国としてワールドカップ初出場を飾ったカタール代表は、国家単位でサッカーの強化に乗り出しており、AFCアジアカップを連覇中。今大会のアジア予選では3次予選（最終予選）でグループAの4位に終わり、プレーオフ（4次予選）に回ったものの、2大会連続の本大会出場を勝ち取った。先月12日に予備登録の34名が発