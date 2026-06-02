5月31日のラストライブをもって活動終了した嵐の櫻井翔（44）が、2日放送のTBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）にVTRで登場し、ドラマ出演を告知した。番組では、6月7日に放送予定の日曜劇場「GIFT」第9話の告知VTRを放送。2年ぶりのTBS系ドラマ出演となる櫻井が、日本車いすラグビー協会の理事長の柳原俊二役での出演することが紹介された。櫻井は「車いすラグビーは、取材という形と、あとプライベートで試合を見に行った