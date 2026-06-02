高級ブラック仕様もある「最新CR-V」とは！2026年2月27日、ホンダはミドルサイズSUV「CR-V」に、待望のハイブリッドモデル「e：HEV」を追加し、発売しました。2022年に5代目モデルの生産を終了して以来、約3年半ぶりに日本市場で復活しています。【画像】これが最新「CR-V e：HEV」です！ 画像を見る（30枚以上）どのようなモデルに進化したのでしょうか。初代CR-Vは1995年に発売。当時はまだ「SUV」という言葉が一般的で