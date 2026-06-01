ソフトバンクグループがフランスに最大750億ユーロ（約14兆円）を投資して欧州最大の人工知能（AI）データセンターを作ることにした。ソフトバンクとブルームバーグなど外信によると、孫正義会長率いるソフトバンクはフランスに合計5ギガワット規模のAIデータセンターを建設する計画だ。ソフトバンクの欧州初のAIデータセンター拠点で、原子力発電所5基水準の電力容量だ。フランスのエネルギー企業シュナイダーエレクトリックがAI