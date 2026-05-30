生まれ育った岡山市で執筆活動を続ける女性小説家・天川栄人さんが今月、母校の岡山操山高校で在校生を対象にしたトークイベントを行いました。自らの学生時代の話も織り交ぜながら、後輩たちに、「様々な可能性を模索してほしい」と伝えました。 【写真を見る】「高校時代は理系で文学部だった」女性小説家・天川栄人さんが母校でトークイベント「さまざまな可能性を模索して」【前編】 小説家になったきっかけは部