不安な気持ちにさせる「気がかり」な事案を登場人物に小出しで与えると物語のフックになる！ きがかり［英：Worry］ 気がかりの意味 不安で気になること。心配事が心に引っかかっていること。 気がかりの類語 危惧思案杞憂屈託懸念憂鬱神経質不安気苦労鬼胎など 気がかりにおける体（フィジカル）の反応 浮かない顔寝つけない寝覚めが悪い手を組んで安心感を得ようとする声が曇る疲れ