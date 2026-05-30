ゼンマイは乾燥させて保存する！食べるまでの手間は厄介だが美味 ゼンマイゼンマイ科 食べるまでの手間は厄介だが美味 ワラビと並びシダ系山菜の代表格。芽出しの時期に綿毛を被っているのですぐにそれとわかる。ただしはじめに出てくるのは繁殖のための胞子葉であり、採取してはいけない。栄養葉はきれいなぜんまい状で、断面は真円に近く、茎の表面は粉が吹いているが触るとつやが出る。田畑の畔（あぜ