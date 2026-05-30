『週刊プレイボーイ』23号は5月25日に発売！ 伊織芽衣が、5月25日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』23号に登場！ 伊織芽衣 ©U-YA／集英社 【プロフィール】伊織芽衣（いおり・めい）3月30日生まれ身長162cm特技＝ ごはんをきれいに食べる趣味＝昼寝アイドルグループ「GigiL」のメンバーで、担当カラーは赤。精力的なアイドル活動のかたわら、「ミ