アイドルグループ「GigiL」赤色担当・伊織芽衣、『週プレ』で見せたセクシーキュートグラビア

『週刊プレイボーイ』23号は5月25日に発売！

伊織芽衣が、5月25日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』23号に登場！

伊織芽衣 ©U-YA／集英社

【プロフィール】

伊織芽衣（いおり・めい）

3月30日生まれ 身長162cm

特技＝ ごはんをきれいに食べる 趣味＝昼寝

アイドルグループ「GigiL」のメンバーで、担当カラーは赤。精力的なアイドル活動のかたわら、「ミスiD2021」での「女の子のためのグラビア賞」受賞、昨年はファースト写真集『芽色―めいろ―』（KADOKAWA）の発売など、グラビア活躍も注目を集めている。

公式Instagram & TikTok【@azumei0330】

公式X【@azumei0330nyan】

今号の『週プレ』は、令和最強の文化財級ボディ・七瀬ななの表紙＆巻頭グラビア＆DVD、デビュー15周年・岸明日香の渾身のセクシーカット、韓国美女ゴルファー、アン・シネが8年ぶりに登場！ 共に60周年・週プレと笑点がタッグを組んだスペシャル企画も！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】伊織芽衣写真集「Cat Nap」は、価格／1650円（税込）にて、主要電子書店で 5月25日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット＆メイキングムービー付きで発売!!

【デジタル限定】伊織芽衣写真集「Cat Nap」©U-YA／集英社

＜特集情報＞

日本列島ナフサショック！「包装クライシス」の切実すぎる現場に、ポテチに続く「白黒パッケージ」を大予測、 600人に緊急アンケート「過去のいじめを今断罪する」のはアリかナシか!? 『THE SECOND』王者・トットに、ドンデコルテのインタビューも！ などなど・・・

『週刊プレイボーイ』23号は5月25日に発売！