テレ東系で放送中のドラマ『孤独のグルメ Season11』のBlu-ray＆DVDが、12月2日に発売されることが決定した。 参考：原作者・久住昌之が振り返る『孤独のグルメ』の10年間松重豊の役者魂への感謝も 本作は、輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎（松重豊）が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いたグルメドキュメンタリードラマ。 2012年1月、深夜にひ