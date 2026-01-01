テレ東系で放送中のドラマ『孤独のグルメ Season11』のBlu-ray＆DVDが、12月2日に発売されることが決定した。

参考：原作者・久住昌之が振り返る『孤独のグルメ』の10年間 松重豊の役者魂への感謝も

本作は、輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎（松重豊）が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いたグルメドキュメンタリードラマ。

2012年1月、深夜にひっそりと放送がスタートするや、食欲をそそる料理と、松重豊が演じる井之頭五郎の大胆な“食べっぷり”や“心の声”が話題となり、ハマる人が続出。シリーズ開始から14年を迎えた本作は、2024年の特別編『それぞれの孤独のグルメ』、さらに2025年には松重自らが監督・脚本・主演を務めた『劇映画 孤独のグルメ』の公開など、人気は国内外へと拡大。今回のSeason11では、“孤食”を「自由気ままに食を楽しむ至福の時間」という文化へと昇華させた本シリーズの普遍的な魅力を改めて提示。14年にわたり積み重ねてきた歴史を感じさせつつも、「まだまだ終わらない。俺は腹が減っているだけなんだ」というメインビジュアルの言葉通り、五郎の食への探求心はさらに加速していく。

Blu-ray＆DVD BOXには、Season11のドラマ本編に加え、2025年大晦日に放送された『孤独のグルメ 2025 大晦日スペシャル おかわりは、五郎セルフで運びます！』を収録。さらに、封入特典の『孤独のグルメ Season11』BOOKをはじめ、特典映像にはメイキング（仮）、追跡!!その後のグルメ Season11、ふらっとQUSUMI、ネ申台詞集、スポット集が収録される予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）