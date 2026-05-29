5月31日（日）に行われる第93回日本ダービー（G1）の出走馬の調教後における馬体重が発表された。1枠1番ライヒスアドラー馬体重：524前走馬体重：5105月28日（木）に美浦で計量上原佑紀・美浦1枠2番マテンロウゲイル馬体重：500前走馬体重：4945月27日（水）に栗東で計量野中賢二・栗東2枠3番ケントン馬体重：496前走馬体重：4945月27日（水）に美浦で計量田島俊明・美浦2枠4番アルトラムス馬体重：474前走馬体重：4685月27日（