セリエA男子のミラノは29日、日本代表アウトサイドヒッターの大塚達宣（25）と2026-27シーズンの契約を更新したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 2024年にパナソニックパンサーズ（現・大阪ブルテオン）からミラノに加入した大塚。イタリア2シーズン目の今季は腹筋のケガで約2ヵ月離脱したものの、シーズンを通してリーグ戦93セットに出場して251得点を挙げたほか、チ&#