新原泰佑が主演を務め、北香那が共演するミュージカル『獅子 THE LION-BEAT』より、公演ビジュアルが解禁された。【写真】新原泰佑、北香那ら注目キャストが勢ぞろい！劇作家、映画監督、作詞家、詩人などさまざまな肩書きを持ち、幻想と現実の境界を曖昧にする演出や舞台美術、そして社会や人間心理への鋭い洞察と実験的表現で高く評価された日本演劇界の巨匠・寺山修司。1967年に劇団「演劇実験室◎天井棧敷」を旗揚げした寺