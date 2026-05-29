芸術文化が栄える町、岡山県瀬戸内市の牛窓にある美術館で、地域にゆかりがある芸術家や、市民の作品を展示する展覧会が開かれています。 【写真を見る】港町“牛窓”にゆかりのある作家の作品など集めた「うしまど藝術祭」瀬戸内市立美術館で6月28日まで【岡山】 瀬戸内市出身の書家・大原桂南の書や、牛窓にアトリエを持つ画家の作品などが並びます。瀬戸内市立美術館で開かれている「うしまど藝術祭」です。かつて牛窓で盛