芸術文化が栄える町、岡山県瀬戸内市の牛窓にある美術館で、地域にゆかりがある芸術家や、市民の作品を展示する展覧会が開かれています。

【写真を見る】港町“牛窓”にゆかりのある作家の作品など集めた「うしまど藝術祭」 瀬戸内市立美術館で6月28日まで【岡山】

瀬戸内市出身の書家・大原桂南の書や、牛窓にアトリエを持つ画家の作品などが並びます。瀬戸内市立美術館で開かれている「うしまど藝術祭」です。かつて牛窓で盛んに作られていた、備前焼のルーツとされる須恵器など、4人の作家による、様々な形の作品を楽しむことができます。

こちらはこの展覧会に向け、地元の中学生約30人が作った須恵器です。「牛窓」をテーマに、思い思いのデザインで焼き上げました。

（瀬戸内市立美術館 馬場慶子学芸員）

「ここ牛窓は、古くから港町として芸術文化がとても盛んな地域なんですね。今も昔もとても盛んなこの地域のことを、もっといろいろな方にたくさん知っていただきたい」

「うしまど藝術祭」は、瀬戸内市立美術館で、来月（6月）28日まで開かれています。