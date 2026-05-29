広島市は先月から申し込みが始まっていたプレミアム付き商品券の申込期間を延長すると発表しました。 広島市のプレミアム付き商品券は物価高対策として発行され、１人あたり最大１万円まで購入可能で、広島市内の加盟店舗などで１万５千円分の買い物に使うことができます。 先月２０日から申し込みが始まっていた電子版の商品券について、市は今月末までとしていた申し込み期限を約１カ月伸ばすことを発表しました。 紙版に