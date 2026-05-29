シャオミ・ジャパンは、セミインイヤー設計の完全ワイヤレスイヤフォン「Xiaomi Buds 6」を6月4日に発売する。価格はオープン、市場想定価格は15,800円前後。カラーはグラファイトブラック、パールホワイト、チタングレー、ネビュラパープル。 また2.6mmの超薄型ベゼルを採用したスマートウォッチ「Xiaomi Watch S5 46mm」も6月4日に発売する。カラーはブラック、シルバ}