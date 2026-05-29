シャオミ・ジャパンは、セミインイヤー設計の完全ワイヤレスイヤフォン「Xiaomi Buds 6」を6月4日に発売する。価格はオープン、市場想定価格は15,800円前後。カラーはグラファイトブラック、パールホワイト、チタングレー、ネビュラパープル。

また2.6mmの超薄型ベゼルを採用したスマートウォッチ「Xiaomi Watch S5 46mm」も6月4日に発売する。カラーはブラック、シルバー、セラミックブルー、ジャングルグリーンで、いずれも価格はオープン。市場想定価格はブラック、シルバーが24,800円前後、セラミックブルー、ジャングルグリーンが27,800円前後。

どちらも7月21日までの期間中は、同時発表されたスマートフォン「Xiaomi 17Tシリーズ」との同時購入で3,000円割引が適用される。

Xiaomi Buds 6

片耳約4.4gの軽量設計イヤフォン。ステムを12％スリム化することで耳珠への圧迫感を軽減したほか、「11.3％薄型化したサウンドアウトレットが耳道にやさしくフィット、8.8％接触面積を拡大することで圧力を均等に分散する」など人間工学に基づいたデザインを採用することで、快適性と安定性を高めたという。

セミインイヤー設計ながら、ノイズキャンセリング(NC)を利用可能。快適さを重視した新しいNCで、周囲の環境ノイズを効果的に低減しながら、人の声や車のクラクションなどの重要な音は聞き取りやすい設計になっている。

Bluetooth 5.4準拠で、コーデックはSBC、AAC、aptX Lossless、aptX Adaptiveをサポート。48kHz/24bitのハイレゾ・ロスレスオーディオを楽しめる。音質チューニングにはHarmanが携わった。

通話性能では、3つのマイクを組み合わせたシステムとAIノイズキャンセルアルゴリズムにより、周囲の雑音を大幅に低減しつつ、音声を正確にキャッチ。騒がしい環境下でも通話が安定してクリアに保つ。

バッテリー駆動時間はイヤフォン単体で最大6時間、ケース併用で最大35時間。充電ポートはUSB-C。イヤフォンはIP54の防塵防水仕様。

Xiaomi Watch S5 46mm

1.48型有機ELディスプレイを搭載したスマートウォッチ。前世代より40％スリム化した2.6mm超薄型ベゼルを採用することで、ディスプレイ占有率を前世代比で5.7％向上させている。解像度は480×480ドット。ピーク輝度は2,500nitsで、明るい屋外でもクリアな視認性を実現した。

815mAh Xiaomi Surge Batteryを搭載し、バッテリー駆動時間は通常使用で14日間、ライトユース時は最長21日間。

独自開発アルゴリズムによる健康管理機能を利用可能。4-LED・4-PD心拍数、血中酸素レベルセンサーは、新設計でアップグレードされた心拍数アルゴリズム2.0により、心拍数測定精度が98.40％に向上。

睡眠モニタリングも、アップグレードされた睡眠アルゴリズム2.0により、入眠と覚醒の検出精度が11％、睡眠ステージのモニタリング精度が14％向上した。国際的な睡眠専門機関と連携し、一人ひとりに合わせた睡眠改善アドバイスを提供するという。

筐体には316Lステンレススチールを採用し、高い耐久性と耐腐食性を実現。重さは約46g、厚さは10.99mmで、一体感のあるベゼルデザインや、多面研磨仕上げのステンレススチール製クラウンで上質感を演出している。

カラーによって付属ストラップが異なり、ブラック、シルバーはフッ素ゴム製、セラミックブルーはレザー製、ジャングルグリーンはフッ素ゴム＋ナイロン編みのものが付属する。