27日（水）、V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子 西地区）のヴィアティン三重は、2025-26シーズンをもってミドルブロッカーの北田陽季（30）と上農涼介（23）が現役を引退することをクラブ公式サイトで発表した。 大阪府出身の北田は大阪産業大学を卒業後、2018年にV三重へ入団。キャリアの途中でポジションをオポジットからミドルブロッカーへ変更していた。在籍8季目となる今シーズンは開幕前