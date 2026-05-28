“食・遊び・旅”の3つの要素が融合した、新たな複合施設が金沢駅前にオープンします。一体、どのような施設なのでしょうか。中條 栞 記者：「こちらは金沢駅西口すぐ側なんですが、見てください。大きなトレーラーハウスと広い芝生が目を引きます」金沢駅西口の新たなにぎわい創出を目指し、JR西日本不動産開発などが共同で運営する「Mitz金沢」。 その名前にちなみ、“食・遊び・旅”の3つの要素で構成さ