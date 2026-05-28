株式会社マイナビが運営する、ティーンのマーケティングやリサーチを行う『マイナビティーンズラボ』は、「Z世代部下とY世代上司の関わり方に関する調査」を発表した。 本調査は、入社1年目のZ世代※1社会人と、日常業務で入社1年目の社員と関わる35～49歳のY世代※2の管理職層を対象に、職場でのコミュニケーションや評価、飲み会・懇親会、ハラスメント意識などについてアンケート