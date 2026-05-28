◇プロ野球セ･パ交流戦巨人5ー1ソフトバンク（5月27日、東京ドーム）5-1で迎えた7回、1アウトから俊足の周東佑京選手が内野安打で出塁します。続いて打席に入ったのは近藤健介選手。巨人の先発、戸郷翔征投手の外角へのまっすぐをはじき返すと、レフト線にライナーで飛ばしました。レフトを抜けていくかと思われる切れ方を見せた打球に周東選手も2塁に向かいます。しかし、レフトを守る巨人の松本剛選手が素晴らしい守備を見せ、