【写真】Snow Man×PUMAソロビジュアル／ソロビジュアル8人分が並んだキャンペーンビジュアル Snow Manが起用された、プーマ ジャパンのキャンペーン『YOUR DIRECTION（ユア・ディレクション）』の第2弾が、5月28日よりスタート。 プーマ ジャパンの公式SNSでキャンペーンビジュアルが公開され、話題を集めている。 ■Snow Man、サンダル主役の個性あふれる着こなし披露 今回公開され