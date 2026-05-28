Snow Man×PUMAソロビジュアル一挙公開！軽やか夏コーデで見せる涼しげな表情に「爽やかでかっこいい」「座ってても脚が長いのがわかる」「絵画のように美しい」と反響続々
【写真】Snow Man×PUMAソロビジュアル／ソロビジュアル8人分が並んだキャンペーンビジュアル
Snow Manが起用された、プーマ ジャパンのキャンペーン『YOUR DIRECTION（ユア・ディレクション）』の第2弾が、5月28日よりスタート。
プーマ ジャパンの公式SNSでキャンペーンビジュアルが公開され、話題を集めている。
■Snow Man、サンダル主役の個性あふれる着こなし披露
今回公開されたのは、砂の上に置かれたチェアに腰掛けたSnow Manメンバーのソロビジュアル。
メンバーが新作サンダル“プーマ フロートフィット サンダル”を主役に、抜け感のある夏コーデを披露。
ギンガムチェックシャツや柄シャツ、デニムを取り入れた軽やかなスタイルなど、それぞれの魅力が引き立つ仕上がりとなっている。
観葉植物を配置したシンプルなセットの中、同じ構図で並びながらも、ヘアスタイルや色使いで個性を発揮。足元にはブラックやホワイト、淡いピンク系など、色違いのサンダルを合わせ、軽く脚を組んだリラックス感のあるポーズを見せている。
ファンからは「爽やかでかっこいい」「座ってても脚が長いのがわかる」「日本一サンダルの似合うアイドル」「絵画のように美しい」「サンダルかわいい」「お揃い買います」「最高」「フェイスラインめちゃ綺麗」といった声が寄せられている。
■阿部亮平 ソロビジュアル
■ラウール ソロビジュアル
■深澤辰哉 ソロビジュアル
■岩本照 ソロビジュアル
■佐久間大介 ソロビジュアル
■宮舘涼太 ソロビジュアル
■向井康二 ソロビジュアル
■渡辺翔太 ソロビジュアル
■ソロビジュアル8人分が並んだキャンペーンビジュアル
Snow Man
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