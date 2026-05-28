Snow Man×PUMAソロビジュアル一挙公開！軽やか夏コーデで見せる涼しげな表情に「爽やかでかっこいい」「座ってても脚が長いのがわかる」「絵画のように美しい」と反響続々

【写真】Snow Man×PUMAソロビジュアル／ソロビジュアル8人分が並んだキャンペーンビジュアル

Snow Manが起用された、プーマ ジャパンのキャンペーン『YOUR DIRECTION（ユア・ディレクション）』の第2弾が、5月28日よりスタート。

プーマ ジャパンの公式SNSでキャンペーンビジュアルが公開され、話題を集めている。

■Snow Man、サンダル主役の個性あふれる着こなし披露

今回公開されたのは、砂の上に置かれたチェアに腰掛けたSnow Manメンバーのソロビジュアル。

メンバーが新作サンダル“プーマ フロートフィット サンダル”を主役に、抜け感のある夏コーデを披露。

ギンガムチェックシャツや柄シャツ、デニムを取り入れた軽やかなスタイルなど、それぞれの魅力が引き立つ仕上がりとなっている。

観葉植物を配置したシンプルなセットの中、同じ構図で並びながらも、ヘアスタイルや色使いで個性を発揮。足元にはブラックやホワイト、淡いピンク系など、色違いのサンダルを合わせ、軽く脚を組んだリラックス感のあるポーズを見せている。

ファンからは「爽やかでかっこいい」「座ってても脚が長いのがわかる」「日本一サンダルの似合うアイドル」「絵画のように美しい」「サンダルかわいい」「お揃い買います」「最高」「フェイスラインめちゃ綺麗」といった声が寄せられている。

■阿部亮平 ソロビジュアル

■ラウール ソロビジュアル

■深澤辰哉 ソロビジュアル

■岩本照 ソロビジュアル

■佐久間大介 ソロビジュアル

■宮舘涼太 ソロビジュアル

■向井康二 ソロビジュアル

■渡辺翔太 ソロビジュアル

■ソロビジュアル8人分が並んだキャンペーンビジュアル

Snow Man

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