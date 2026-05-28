共演陣のフォローに感謝「最高に楽しかったです」グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜が、6月20日午後9時より放送スタートするABEMAの“セレブ”の光と闇に密着するドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』囲み取材に出席。グループを飛び出し、ソロで初めてMCを務めることへの意気込みを明かした。【画像】「やる気！元気！じゅんき！」輝く笑顔を見せた河野純喜河野は、タレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、お笑いコ